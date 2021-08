Classic Contest 3vs3, i vincitori di tutte le categorie nel torneo di basket

Si è concluso domenica 8 agosto sul lungomare Vespucci di Termoli il torneo di basket Classic Contest 3vs3 dedicato alla memoria di Michele Guardascione.

“Un clima torrido – si legge sulla pagina Facebook della manifestazione – non ha impedito ai nostri ragazzi di battagliare con tutte le energie. Abbiamo visto canestri improbabili, tunnel calcistici con conclusione in jumper, tiri da tre allo scadere, tuffi per recuperare la palla e tanto altro nel pomeriggio finale del Classic Contest 3vs3 2021. I ragazzi e le ragazze sono stati fantastici per l’atmosfera che sono stati capaci di creare attorno al campo, dentro al quale però non si sono risparmiati.

Fra gli adulti, categoria Open, successo della squadra Contrasti Boutique che si aggiudica il premio “Tremiti a Settembre” presso l’Hotel La Tramontana e trasferimento offerto da Gs Travel Termoli, davanti a Enna Bontà che vince una trattoria al ristorante L’opera e Ottica Vincitorio che potrà usufruire di una cena al ristorante Borgomastro. Queste invece le classifiche delle altre categorie.

1’ classificate Girls

Iamartino Rooms

Premio: cena al @sottovento_termoli

2’ classificate Girls

P&G Fashion Room

Premio: cena da @mareatermoli

3’ classificate

S1m One

Premio: cena a @viafirenzetermoli

1 classificati Under

@viafirenzetermoli

Premio: pranzo a @ledunebeachtermoli

2’ classificati Under

@ferramenta_martella

Premio: pizza al @diez.pizza

3’ classificati Under

@mobiarredo

Premio: panino al @parini_illegal

1’ classificati Junior

Secureco

Premio: pizza alla @bahiaazzurratermoli

2’ classificati Junior

Ottica Marti

Premio: cestino da @ennabonta

3’ classificati Junior

Carrefour Termoli

Premio: coppa gelato de @laboratorio_a_vista