Cinghiali, “l’emergenza non si risolve con la caccia anzi peggiorerà. Lo dicono gli esperti”

L’emergenza cinghiali? Non si risolve sparando agli ungulati. Ne sono convinti i rappresentanti delle associazioni animaliste. A questi ultimi nei giorni scorsi, ai banchetti per raccogliere le firme per promuovere il referendum per chiedere l’abolizione della caccia, i cittadini hanno espresso qualche perplessità sull’opportunità di sostenere tale iniziativa.

“Se la caccia viene abolita, il problema dei cinghiali non si risolve”, è questa una delle argomentazioni esposte ai gazebo da parte di chi non nasconde i propri timori. Timori legati all’eccessiva presenza dei cinghiali che vengono avvistati in branchi nelle campagne. Gruppi più piccoli sono stati osservati anche nei centri urbani. C’è allarme tra la popolazione e le riunioni degli organi competenti – come quelle svolte in Prefettura a Campobasso – dimostrano che la soglia di attenzione per trovare una soluzione al problema è alto. Sono gli stessi amministratori a chiedere più tutele per le proprie comunità per evitare un’invasione sulle strade o nei campi coltivati. A Petrella, ad esempio, il sindaco Amoroso ha proposto l’intervento dell’Esercito.

In realtà, proprio la caccia avrebbe provocato una sorta di ‘cortociruito’ nel sistema di vita dei cinghiali, organizzati come una società matriarcale. E quando la ‘matrona’ viene uccisa, le sorelle formano branchi di 50 esemplari e si spostano alla ricerca di cibo.

E’ la tesi di Giancarlo Calvanese, responsabile operativo in Molise dell’associazione N. O. E. T. A. A (Nucleo operativo Ente Tutela Animali Ambiente): “Non c’è probabilmente un solo angolo del territorio nazionale in cui non si affronti la cosiddetta emergenza cinghiali prescindendo dalle fucilate: la normale stagione di caccia e molti piani straordinari di abbattimento sottopongono le popolazioni, spesso composte da ibridi col maiale, a una pressione quasi costante i cui risultati lasciano però aperti interrogativi sull’efficacia dell’approccio. Dubbi creati dal fatto che a fronte di un continuo aumento degli abbattimenti certificati non sembra registrarsi una diminuzione degli animali in circolazione”.

Anche la comunità scientifica ha deciso di affrontare la questione avviando studi e ricerche che hanno dato esiti che forse qualcuno considererà sorprendenti. Dimostrano “l’inutilità delle campagne di abbattimento”. In tale situazione diventa strategico anche il ruolo giocato dagli organi di informazione che “a volte inducono una paura irrazionale anziché leggere il problema da diversi punti di vista”, aggiunge il responsabile in Molise del Nucleo operativo Ente Tutela Animali Ambiente.

Calvanese cita lo studio di un esperto del settore: il docente di Psicobiologia e Psicologia animale della facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università di Teramo Andrea Mazzatenta, delle cui ricerche ha riferito anche la stampa nazionale (l’agenzia Adnkronos, il quotidiano La Stampa per citare qualche esempio).

Il professore ha evidenziato gli effetti ‘collaterali’ della caccia al cinghiale: “Ciò che è stato fatto finora nella gestione del cinghiale in Italia è proprio ciò che non si deve fare se si vuole controllare la specie“. Il metodo è (quasi) sempre e solo quello delle fucilate; della caccia attuata in molti casi, anche nel Bresciano, col metodo della braccata; ovvero usando mute di cani che inseguono gli animali. Perché non funziona? “Perché essendo il cinghiale una specie predata, ha sviluppato durante la sua evoluzione strategie per non estinguersi – esordisce il docente universitario e ricercatore -. Bisogna partire dall’etologia di questo ungulato, che vive in gruppi familiari matriarcali guidati da una vecchia femmina, una matrona, ricompresi nel territorio molto più grande di un grande maschio molto forte; detto salengano. In condizioni normali sono la femmina e il maschio dominante a riprodursi, e per l’età dei genitori la prole non è abbondante”.

Invece con le battute di caccia “succede che le matrone sono le prime a morire perché prima fanno scappare giovani e cuccioli, e lo stesso vale per i grandi maschi”, sostiene Mazzatenta.” A quel punto ciò che resta dei gruppi matriarcali, le giovani femmine, che sono sorelle, occupa un territorio, e contemporaneamente entrano in azione i giovani maschi liberati dal controllo del dominante. Così inizia una fase riproduttiva intensa, anche per il maggior apporto spermatico dei giovani coinvolti, che moltiplica rapidamente la popolazione con figliate di anche 12, 13 cuccioli“.

In pratica la caccia potrebbe avere una sorta di effetto boomerang.

“Non è una novità ed è scienza”, rincara la dose Calvanese. “E chissà perché, partendo dai sindaci per arrivare agli assessori regionali, non c’è nessuno che ci creda. Forse perché l’intenzione è in realtà quella di trasformare il cinghiale in una fonte di reddito, creando una filiera che parta dalle battute di caccia (o di contenimento) e finisca nelle macellerie. Del resto oggi anche gli agricoltori danneggiati possono, se cacciatori, rifarsi abbattendo gli animali sorpresi nei campi tutto l’anno”.

Insomma, per Calvanese la caccia non farebbe altro che alimentare il business legato alla vendita delle carni. Un affare, insiste, smascherato dallo stesso professore dell’Università di Teramo, il quale ha scovato in rete, sul sito subito.it, più di un rivenditore di cuccioli e giovani di cinghiale, a volte spacciati persino come di ‘pura razza toscana’. Senza contare gli allevamenti illegali scoperti e chiusi.

Dunque, è “un affare non dichiarato”, sottolinea l’esponente dell’associazione animalista secondo cui non si può parlare di emergenza. “L’‘emergenza’ è rappresentata anche dal fatto che i cinghiali causano incidenti stradali e spaventano le persone nei centri abitati, ma il professore Mazzatenta ha spiegato che si possono utilizzare altre soluzioni” considerando che “gli incidenti si verificano principalmente sulle strade vicine a zone interessate dalla caccia a questa specie”.

Quindi, si potrebbe ricorrere a “sensori e avvisatori luminosi e acustici. Scattano al passaggio degli animali, e mentre il segnale luminoso avvisa gli automobilisti, quello acustico allontana gli ungulati”. Si tratta di soluzioni a basso costo che eviterebbero gli incidenti. Mentre a tutela dei campi coltivati si potrebbero utilizzare barriere elettriche a bassa intensità.

“Chiaro poi che avviene una colonizzazione delle zone urbane: lì non si spara e gli animali lo sanno; ma non sono lupi mannari, e il vero problema è l’isteria popolare. Abbiamo perso la capacità di rapportarci con la fauna selvatica”, argomenta ancora il docente. Insomma un’alternativa ai fucili c’è: “L’eradicazione è impossibile, le recinzioni elettrificate funzionano bene, e oltre a fermare le campagne che anziché ridurre i cinghiali li fanno aumentare si può fare semplicemente affidamento alla natura. In Abruzzo un grosso contributo lo stanno fornendo lupi, volpi e persino le poiane, predando larga parte dei giovani” .