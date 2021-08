Cerca di violentarla nel sottopasso ferroviario, si cerca l’uomo fuggito a piedi

Le indagini dei Carabinieri sono concentrate nella ricerca di un uomo tra i 30 e i 40 anni, di colore, fuggito durante il tentativo di stupro avvenuto ieri pomeriggio intorno alle ore 16 nel sottopasso della stazione ferroviaria di Petacciato.

La vittima è una donna di 51 anni che a quell’ora si stava recando al lavoro e, come sempre, ha accorciato passando sotto i binari del treno, una strada che conosceva bene e dove fino a questo momento non le era mai capitato nulla di spiacevole.

E’ stata lei stessa a chiamare i Carabinieri con il telefonino dopo l’aggressione. Ha riferito, secondo la versione fornita agli inquirenti coordinati dal Maggiore Alessandro Vergine che dirige la Compagnia dell’Arma di Termoli, di essere stata avvicinata brutalmente da un uomo giovane, con la pelle scura, vestito con jeans e maglietta. Sarebbe stata schiaffeggiata e afferrata per le braccia, quindi trascinata a qualche metro di distanza. Si sarebbe tuttavia salvata dalla violenza reagendo con urla e sferrando una ginocchiata all’inguine al suo aggressore, che evidentemente, sentendosi in pericolo anche per la presenza nei paraggi di qualche passante, è fuggito in maniera precipitosa.

I carabinieri arrivati poco dopo hanno avviato le ricerche, concentrandosi su passeggeri dei treni locali che fanno sosta a Petacciato ma anche su alcuni giovani extracomunitari che frequentano quel tratto di costa, trovando conferma al racconto attraverso alcune testimonianze di persone che hanno assistito alla corsa dell’uomo dal sottopasso all’esterno.

La donna è stata portata in ambulanza in ospedale e medicata, dimessa subito dopo in buone condizioni fisiche. Ha riportato alcuni graffi nella colluttazione e di un comprensibile trauma dovuto allo spavento e allo choc per un episodio di violenza che si è consumato in pieno giorno e in un luogo sicuramente non deserto.

Nulla farebbe pensare a un tentativo di rapina visto che la borsa della vittima come pure il suo telefonino e il suo portafogli sono non sono stati nemmeno toccati dallo sconosciuto sul quale ora insistono le ricerche dei Carabinieri.

Un episodio simile era avvenuto alla fine dell’anno sul lungomare di Termoli, dove una 33enne che stava passeggiando era rimasta ferita durante un tentativo di violenza sessuale in questo caso, però, seguito anche da rapina. In quel caso i militari erano riusciti a identificare il responsabile in tempi molto rapidi, arrestando un 38enne di origine nigeriana.