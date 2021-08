E’ stato inviato al prefetto di Campobasso Francesco Antonio Cappetta l’esposto firmato dal capogruppo della Lega Alberto Tramontano. Un’azione forte contro l’amministrazione M5S guidata da Roberto Gravina, accusata di “disprezzare le regole democratiche”.

Il consigliere di opposizione si riferisce alla presunta censura operata dalla Giunta comunale pentastellata che non ha presentato agli eletti dell’assise civica il Documento unico di programmazione, lo strumento fondamentale della programmazione degli Enti Locali.

“L’articolo 170 del decreto legislativo 267/2000 prevede che entro il 31 luglio di ciascun anno la giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di programmazione (DUP) per le conseguenti deliberazioni”, ricorda Tramontano. “Il Documento Unico di programmazione è lo strumento cardine di un’amministrazione e ne delinea le linee strategiche ed operative. Ancora una volta la giunta Gravina non ha rispettato le norme di legge e regolamentari, infischiandosene delle prerogative e dei diritti/doveri dei consiglieri comunali”.

L’accusa mossa dal capogruppo del Carroccio a palazzo San Giorgio riguarda proprio la mancata possibilità per i componenti dell’assise di vagliare il documento: “Ai consiglieri comunali di Campobasso non è stato sottoposto il Documento, non è stato dibattuto e preparato nelle Commissioni permanenti, non è stato inviato dopo l’approvazione in Giunta.

Ancora una volta la Giunta Gravina calpesta i principi di trasparenza e correttezza amministrativa. Oramai il Comune di Campobasso appare sempre più come un bunker, altro che palazzo di vetro”.

Alla luce di questa “ulteriore e reiterata grave mancanza nei confronti dei Consiglieri comunali”, Tramontano ha presentato un esposto al Prefetto di Campobasso.

“La Casa comunale di Campobasso non è proprietà della lobby grillina – tuona – non è emanazione di indistinte piattaforme, non è la sede di un’associazione privata: la Casa comunale è il luogo della rappresentanza politica di tutti i cittadini campobassani, che hanno conferito ai Consiglieri comunali un mandato che Gravina e company, dotati di scarsa cultura democratica e politico-amministrativa, sono tenuti a rispettare”.