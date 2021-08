Canzone napoletana, omaggio a Battiato e il comico Lundini: torna il Summer Festival

Non ci sarà magari il cantante di grido, quello che attira su di sé riflettori e attenzioni, come Niccolò Fabi nel 2020. Ma il Campobasso Summer Festival, per il secondo anno di fila, proporrà musica buona, variegata, abbinata alla cultura nel senso più ampio del termine. Quattro serate, da sabato 21 a martedì 24 agosto, una dietro l’altra. Il palco sarà il Parco ‘De Filippo’ di San Giovanni e gli spettacoli saranno aperti a quasi 700 spettatori.

Cosa importante: sarà possibile, anzi sarà l’unica modalità, prenotare tutte le serate a partire dal 14 agosto e il biglietto arriverà direttamente via e-mail, senza cartaceo da ritirare. Naturalmente sarà obbligatorio il green pass e il costo va dai 5 ai 15 euro. “Non per un fatto di mero incasso – spiega l’assessore alla cultura Paola Felice – quanto per reinvestire i soldi ricavati nel sociale grazie al Summer social festival. Per esempio, con quanto incassato lo scorso anno abbiamo finanziato i giochini del parco. E ci saranno altre iniziative di questo tipo legate magari all’arredo urbano”.

Romperà il ghiaccio lo spettacolo-concerto ‘Dante in musica’, sabato 21 agosto alle 21. La regia è di Andrea Ortis. Lo spettacolo è un alternarsi di brani cantati e di coreografie con gli interpreti e ballerini del cast originale del grande musical e parti di prosa dove “La Divina Commedia” diventa vera protagonista.

Il giorno dopo si renderà omaggio al maestro Franco Battiato, da poco scomparso, con ‘I tempi di Battiato’ di Fabio Cinti, Nicholas Ciuferri, Alessandro Russo e Andrea Angeloni. Ciuferri narra la storia di Battiato e Cinti esegue i brani, accompagnato da Alessandro Russo e Andrea Angeloni. Fabio Cinti è un cantautore e musicista, ha collaborato tra gli altri con Battiato, Morgan e Benvegnù.

Lunedì 23, prima la presentazione del libro proprio di Ciuferri in piazzetta Palombo alle 18.30, poi toccherà a ‘Passione Live the next generation’, che reinterpreta la canzone napoletana con diversi artisti di grosso calibro.

Qualche nome? Raiz degli Almanegretta sarà special guest, poi Francesco Di Bella (ex 24 Grana), Dario Sansone (Foja), Roberto Colella (La Maschera), e ancora Gnut, Foa, Maldestro. Insomma, una serata all’insegna della canzone con la C maiuscola. Una scaletta ricca di sorprese, duetti e riproposizione di classici e tanti altri brani per circa 2 ore di concerto.

Si chiuderà il 24 con uno spettacolo di un attore comico, nonché conduttore televisivo. Si tratta di Valerio Lundini, che fa della comicità surreale la sua arma migliore. Interpreterà sempre alle ore 21.00 ‘Il mansplaining spiegato a mia figlia’. Il biglietto costerà 15 euro. Con ‘Una pezza di Lundini’, in onda nella seconda serata di Rai2, ha conquistato una grande fetta di pubblico ed è uno dei personaggi dell’anno.

“Il cartellone è vario – dice il sindaco Gravina –. Ci sono state le difficoltà legate al periodo, il green pass diventato obbligatorio, un po’ di difficoltà. Ma è stato fatto un lavoro completo che si lega a quanto fatto anche nel mese di luglio oltre che alle tre giornate dedicate a Elio Germano”.

“Abbiamo organizzato in questa estate circa 70 eventi – aggiunge l’assessore Felice – in cui l’impegno è stato parecchio da parte degli organizzatori. Speriamo di fare anche quest’anno il sold out ma in tutta sicurezza. Abbiamo implementato la piattaforma di prenotazione, con i biglietti che arriveranno direttamente via e-mail”.

Questi i costi delle quattro serate.

21 Agosto – “Dante in Musica” – ore 21.00, Parco “E. De Filippo”

Biglietti primo settore: 5 euro

Biglietti secondo settore: 3 euro

22 Agosto – “I tempi di Battiato” – ore 21.00 Parco, “E. De Filippo”

Biglietti primo settore: 5 euro

Biglietti secondo settore: 3 euro

23 Agosto – “Passione Live – The next generation” – ore 21.00, Parco “E. De Filippo”

Biglietti primo settore: 10 euro

Biglietti secondo settore: 8 euro

24 Agosto – Valerio Lundini in “Il mansplaining spiegato a mia figlia” – ore 21.00, Parco “E. De Filippo”

Biglietti primo settore: 15 euro

Biglietti secondo settore: 10 euro

Sarà possibile prenotarsi e acquistare i biglietti per le varie serate, attraverso la piattaforma: http://www.amtm.it/agostoincitta, a partire da sabato 14 agosto. Per poter partecipare agli spettacoli è obbligatorio esibire il Green Pass o tampone negativo, fatta eccezione per i bambini sotto i 12 anni e per i soggetti esenti con certificazione medica.