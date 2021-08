Cani e gatti feriti o aggrediti: ecco come funziona il soccorso degli animali in difficoltà

Quante volte ci è capitato di trovare un cane aggredito, maltrattato o ferito oppure un gatto investito da poco da un’auto, insomma animali d’affezione in difficoltà che vorremmo aiutare. Ad ognuno di noi sarà capitato almeno una volta di dover fronteggiare una situazione del genere ma non sempre sappiamo come comportarci. Il più delle volte si contattano le associazioni animaliste. In realtà, ci sono procedure precise da rispettare, come spiegano i rappresentanti di queste ultime.

Innanzitutto, dopo essersi avvicinati con cautela, è necessario contattare i vigili urbani o il Comune telefonando al centralino. Oppure ci si può rivolgere alle forze di pubblica sicurezza (Carabinieri 112, Polizia di Stato 113) tramite le quali si può contattare il veterinario di turno e reperibile 24 ore su 24, anche di notte e nei giorni festivi. Successivamente viene allertata la ditta privata convenzionata con l’Asrem per trasportare l’animale ferito presso l’ambulatorio convenzionato in cui verrà ricoverato per le prime cure mediche.

Ed è in questa fase che si verifica se il cane è provvisto di un microchip o se è randagio. In questo momento, dunque, viene accertato se l’animale ha un padrone che verrà contattato e dovrà provvedere di tasca propria alle spese sanitarie del suo amico a quattro zampe. Nel caso in cui ciò non dovesse avvenire, rischia di essere accusato del reato di maltrattamenti di animali come previsto dall’articolo 544-ter del codice penale.

Nel caso in cui si tratta di un randagio, è il Comune ad occuparsi delle cure dell’animale. Le associazioni, dunque, devono essere contattare solo se questo sistema dovesse mostrare qualche falla.