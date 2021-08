Tecnicamente vengono definite ‘utenze non domestiche’. In pratica sono le attività commerciali che hanno subìto chiusure o restrizioni durante la pandemia provocata dal Covid in virtù del dpcm dello scorso 2 marzo. Tali attività – prevalentemente commercio al dettaglio di una serie di prodotti – potranno beneficiare della riduzione della quota variabile della Tari (la tassa sui rifiuti) da versare nel 2021. A prevederlo la Giunta Gravina che ha approvato un’apposita delibera sulla base dei finanziamenti concessi dal Governo – circa 368mila euro – nell’ambito del decreto Sostegni bis che punta a mitigare gli effetti negativi economici dell’emergenza da COVID19 sulle attività economiche.

“L’agevolazione – spiegano dal Municipio del capoluogo – viene riconosciuta come riduzione della quota variabile Tari anno 2021 dovuta dalle utenze non domestiche ammesse al beneficio, in base ad una percentuale che sarà calcolata dall’ufficio successivamente alla presentazione di tutte le istanze e alla valutazione della loro ammissibilità e sarà applicata in riduzione della Taru 2021 con il documento di addebito a saldo del corrente anno”.

La riduzione percentuale della quota variabile della tassa rifiuti dovuta per l’anno 2021 è prevista per tutte le attività esplicitate all’articolo 4 del bando approvato e pubblicato sull’albo pretorio come allegato della delibera di Giunta numero 212 dello scorso 26 agosto, in relazione alle utenze e agli immobili nei quali si svolge l’attività oggetto di limitazione o chiusura.

allegato a – bando riduzioni covid19 und 2021

Si può presentare la domanda per la riduzione della Tari entro il prossimo 2 novembre e in via telematica, mediante PEC, utilizzando l’indirizzo di destinazione: comune.campobasso.protocollo@pec.it. Alla domanda, debitamente compilata in ogni sua parte e sottoscritta, va allegato un documento di identità valido del dichiarante/rappresentante legale e gli altri allegati richiesti dal bando.