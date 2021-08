Campobasso nel girone C: niente Pescara, ci sono le laziali Latina e Monterosi. Stasera i calendari

Girone C. Una notizia scontata per il Campobasso che si appresta a disputare la serie C da qui a meno di tre settimane, il 29 agosto parte il campionato. La Lega Pro ha ufficializzato i tre gironi, inserendo i rossoblù – come tra l’altro ci si aspettava – nel raggruppamento Sud, con qualche squadra del centro. Gli unici dubbi riguardavano le laziali o le abruzzesi: dentro Latina e Monterosi, fuori Pescara e Teramo che sono state inserite nel gruppo B.

La Puglia sarà la regione con più formazioni ai nastri di partenza. Ben sei, ovvero Bari, Foggia, Taranto, Fidelis Andria, Monopoli e Virtus Francavilla. A seguire la Campania (4), con Avellino, Juve Stabia, Paganese e Turris, la Sicilia (3) che avrà al via le tre più importanti squadre, ovvero Palermo, Catania e Messina. E ancora, la Calabria (2) con Catanzaro e Vibonese, la Basilicata (2) con Potenza e Picerno, il Lazio con il Latina e il Monterosi e naturalmente il Molise col Campobasso.

Qualche curiosità. Con Bari e Messina non ci si incontra dall’ultimo anno di serie B. Col Taranto dall’epica sfida del 2000/2001 in serie C2. L’ultima con il Palermo risale alla C1 1988/1989, lo stesso vale per Catania e Monopoli, la squadra che spedì il Campobasso in C2 dopo lo spareggio di Catanzaro finito 4-1. Non risultano invece precedenti contro Picerno, Monterosi e Virtus Francavilla.

Questa sera alle 19, invece, si conosceranno i calendari. Chi sarà la prima sfidante dei Lupi? L’attesa cresce, i tanti anni di ‘purgatorio’ stanno sprigionando una voglia matta di calcio vero.

