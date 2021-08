Anche se è nato e vive a Roma, Elio Germano non ha mai interrotto il legame con il Molise, terra di origine dei genitori che abitano a Duronia. Qualche giorno fa l’attore si è mescolato anche ai partecipanti di ‘Cammina Molise’, la manifestazione che da anni organizza il padre Giovanni, per percorrere l’ultimo pezzo del tragitto: Campodipietra-San Giovanni in Galdo.

Proprio Giovanni Germano, in occasione della conferenza stampa di presentazione della 27esima edizione dell’iniziativa, ha rimarcato quanto il figlio – talento assoluto del panorama cinematografico italiano, vincitore di tantissimi premi e riconoscimenti internazionali (David di Donatello, l’Orso d’Argento) – sia lontano da un certo atteggiamento snob che a volte caratterizza gli artisti. Elio Germano, che il 25 settembre compirà 41 anni, è tutt’altro: venne definito un “antidivo” da Repubblica. E’ un grande appassionato del Molise, tant’è che “spesso è qui” ha rivelato il papà. “Lui è legatissimo alla sua terra, cioè il Molise”. Nel 2016 è diventato ambasciatore del Molise. Due anni più tardi è stato premiato a Casacalenda, nell’ambito della manifestazione ‘Molise Cinema’.

Ecco perché la partecipazione alla rassegna cinematografica a lui dedicata e che si svolgerà a Campobasso, a Parco San Giovanni, sembra quasi uno sbocco naturale.

La presenza di Elio Germano nel capoluogo, già annunciata alcuni giorni fa dal Comune di Campobasso nell’ambito degli eventi del cartellone estivo, è confermata oggi dai promotori della tre giorni dedicata all’interprete di ‘Romanzo criminale’, ‘Suburra’, ‘Il giovane favoloso’, ‘Nine’, ‘Il sogno di Francesco’, ‘Diaz’, ‘Favolacce’ (solo per citare qualche titolo). Senza dimenticare ‘Ci hai rotto papà’, il film d’esordio sul grande schermo. Aveva solamente 12 anni.

Parliamo di “un evento speciale”, sottolineano dall’associazione ‘Il Molise di mezzo’. L’attore sarà presente alla serata conclusiva (13 agosto) che comincerà alle 20. 500 i posti disponibili e per partecipare occorrerà il Green Pass. Germano sarà premiato dalle istituzioni, poi sarà proiettato ‘Volevo nascondermi’ di Giorgio Diritti, film sulla vita del pittore Ligabue, la sua infanzia, i problemi di salute e la sua rinascita nell’arte. Il film nel quale Germano dà prova di grandissima interpretazione racconta il disagio, l’emarginazione, il riscatto e la bellezza dell’arte all’interno di una magnifica fotografia dei paesaggi naturali emiliani.

Infine, dopo il film dialogherà con lo scrittore Paolo Di Paolo e con il pubblico, alla presenza del direttore artistico di MoliseCinema Federico Pommier.

“Dati gli importanti riconoscimenti nazionali e internazionali ricevuti da Elio Germano negli ultimi anni – spiegano – è importante far conoscere l’attore, la sua attività artistica e la sua cinematografia ad un pubblico più ampio nel capoluogo e nella Regione di origine. La manifestazione cinematografica sarà l’occasione per dare un significativo riconoscimento ad Elio Germano da parte del pubblico molisano e dalle istituzioni regionali”.

“I film con Elio Germano hanno sempre uno sguardo sensibile, riflessivo, a volte anche poetico sul mondo sociale, la vita delle persone, l’animo umano e a volte le situazioni problematiche e di disagio psicologico e sociale. I film sono una buona opportunità per riflettere su queste tematiche”, aggiungono sempre dall’associazione.

Ci saranno altre due serate dedicate all’attore: l’11 agosto alle 20 la rassegna prenderà il via con la presentazione ufficiale con il direttore artistico di Rocciamorgia Antonio Seibusi, la professoressa Fridanna Maricchiolo (Università Roma Tre), il sindaco Roberto Gravina, l’assessore alla Cultura Paola Felice. Ci saranno anche Salvatore Di Lalla (MoliseCinema), Giovanni Germano (padre di Elio Germano e fondatore dell’associazione La Terra cammina, Molise!) e l’attore Stefano Sabelli (TeatriMolisani -Teatro del Loto).

Primo dei tre film in programmazione, ‘Io sono Tempesta’ di Daniele Lucchetti, che sarà proiettato l’11 agosto. Mentre il 12 agosto sarà la volta di ‘Favolacce’ di Damiano e Fabio D’Innocenzo. “Le tre proiezioni, che inizieranno alle ore 21, saranno precedute da un’introduzione al film, attraverso incontri con esperti del tema di volta in volta affrontato, quali docenti universitari, professionisti, scrittori, giornalisti, tra cui Antonio Pascale, coordinati dalla professoressa Fridanna Maricchiolo”.

La rassegna cinematografica è patrocinata e sostenuta dal Comune di Campobasso, dalla Regione Molise e dell’Università di Roma Tre, in collaborazione con MoliseCinema, Associazione La Terra-cammina, Molise! e TeatriMolisani- Teatro Del Loto.

Per poter partecipare è obbligatorio avere il Green Pass o tampone negativo, fatta eccezione per i bambini sotto i 12 anni e per i soggetti esenti con certificazione medica.

La prenotazione sarà possibile a partire dal 9 agosto dalle ore 12 sulla piattaforma dedicata nelle modalità che verranno comunicate sulla pagina facebook ufficiale ‘Il Molise di Mezzo’.