Caldo e climatizzazione: quali sono gli effetti sulla salute?

Tutte le estati si ripropone lo stesso dilemma: come combattere il caldo? La risposta più immediata è il climatizzatore, purché si tengano in considerazione anche gli eventuali rischi correlati al suo utilizzo prolungato. Caldo e climatizzazione, infatti, potrebbero avere degli effetti secondari piuttosto fastidiosi, che è meglio imparare a prevenire. Approfondiamo dunque questo tema così importante (specialmente d’estate).

I rischi legati ad un utilizzo scorretto del climatizzatore

Per prima cosa occorre una premessa: l’aria condizionata non danneggia la salute se viene utilizzata nel modo corretto e con criterio. A questo dedicheremo comunque un approfondimento più avanti, ma è importante evitare di demonizzare la climatizzazione in generale. Fatta questa doverosa premessa, i pericoli a livello di salute ci sono e non sarebbe corretto negarli. Si fa ad esempio riferimento ai dolori muscolari, dovuti al getto dell’aria condizionata a contatto diretto con la persona, ma anche allo sbalzo termico. Non mancano altri problemi come le congiuntiviti e i raffreddori, spesso legati a temperature troppo basse, quasi “artiche”, impostate con il condizionatore.

Tra le conseguenze troviamo anche le forti emicranie e i dolori al capo che, specialmente in estate, possono essere scatenati da diversi fattori e ulteriormente aggravati da un uso scorretto della climatizzazione. Ovviamente, anche in questo caso i danni non sono irreversibili, ma sicuramente da non sottovalutare, per questo motivo è utile consultare alcune guide online che spiegano come combattere il mal di testa in modo semplice ed efficace, che spiegano anche come prevenire la sua comparsa alla radice. Si tratta di una lettura fortemente consigliata, se si desidera continuare ad utilizzare l’aria condizionata senza conseguenze negative.

Infine, il climatizzatore potrebbe anche causare sinusiti di origine batterica e bronchiti, altre problematiche che è sempre il caso di prevenire. In sintesi, come anticipato all’inizio, è importantissimo imparare ad utilizzare l’aria condizionata nel modo giusto, senza esagerare.

Come utilizzare nel modo corretto l’aria condizionata

Le regole basilari sono sostanzialmente due, e da sole possono bastare per annullare quasi tutte le conseguenze negative legate alla climatizzazione. Innanzitutto, gli esperti consigliano di non superare mai uno scarto di circa 5-6 gradi rispetto alle temperature degli ambienti esterni, per ridurre al minimo i rischi legati agli sbalzi termici quando si esce e si rientra a casa. In secondo luogo, è opportuno utilizzare la modalità deumidificazione , dato che impatta in misura minore sia sui muscoli, sia sulla salute delle articolazioni.

Inoltre, la deumidificazione consuma meno energia, ma permette ugualmente di percepire quasi la stessa temperatura rispetto alla classica modalità “cool”. Naturalmente il condizionatore dovrebbe essere installato in alto, ed è importante evitare il getto d’aria diretto perché questo potrebbe causare svariati problemi muscolari e articolari. Come calcolare la temperatura corretta se fuori ci sono 40 gradi? In caso di grande caldo, è possibile mantenere le temperature interne intorno ai 27 o 28 gradi.