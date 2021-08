Calciomercato rossoblù, il valzer di attaccanti è pazzesco: dopo Parigi firma Emmausso

Dopo la conferma del centrocampista Francesco Bontà, già da tempo in gruppo nel ritiro di Contrada Selva Piana, arrivano altre due pedine a disposizione di mister Cudini.

Oggi la società rossoblù ha chiuso l’accordo con l’attaccante classe 1996, Giacomo Parigi, lo scorso anno in forza alla Vibonese.

Ma sempre per il reparto offensivo è arrivata anche la firma di Michele Emmausso, punta centrale classe 1997. Frutto della Primavera del Genoa ha collezionato 88 presenze in serie C con le maglie di Taranto, Robur Siena, Reggina, Cuneo, Vibonese, Catania e Lecco. Per Parigi ed Emmausso è stato siglato un contratto biennale.