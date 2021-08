Calcio, il Termoli non si ferma più: preso il portiere Riccio

Salgono a cinque i colpi di mercato del Termoli calcio che ufficializza l’ingaggio del giovane portiere Vincenzo Riccio, anche lui campano come i precedenti quattro: le punte Di Costanzo e De Filippo, il centrocampista Mauro e il difensore Visconti.

“Portiere classe 1999 – fa sapere il club di Flaviano Montaquila – è cresciuto nel settore giovanile della Juve Stabia iniziando l’esperienza tra i grandi a Campobasso in serie D. Successivamente per lui tre anni da assoluto protagonista in Eccellenza con le maglie di Afro Napoli, Pomigliano e Casoria. L’ultimo anno ritorna in D con la Puteolana”.

Una campagna di rafforzamento che pare voler riportare i giallorossi al vertice della massima serie regionale di calcio.