Una donna di 69 anni è rimasta ferita dopo essere caduta in un dirupo mentre percorreva un sentiero di montagna a Capracotta. La signora è stata recuperata grazie all’azione del Soccorso Alpino e del 118 e trasportata in ospedale al Veneziale di Isernia. L’episodio avvenuto nella tarda mattinata di oggi e la centrale operativa del 118 è stata avvisata alle 12,30 dalla richiesta di soccorso per l’incidente avvenuto sul sentiero che conduce da monte Ciglione a Capracotta.

La vittima è una 69enne di Prato che stava percorrendo il sentiero in compagnia del marito quando ha perso l’equilibrio ed è scivolata a valle per diversi metri. La centrale operativa del 118, dopo aver ricevuto la richiesta di soccorso, ha immediatamente allertato il Soccorso Alpino visto che si trattava di un soccorso sanitario in ambiente impervio e il luogo dell’incidente era lontano dalla ordinaria viabilità.

Il Soccorso Alpino ha inviato sul posto tre squadre di tecnici e nel frattempo la postazione territoriale del 118 si è diretta sul luogo dell’incidente. I tecnici della Cnsas hanno quindi supportato il personale sanitario accompagnandolo in sicurezza nel punto dove la donna infortunata si trovava.

La 69enne è stata dapprima curata sul posto con un primissimo intervento e quindi posizionata con la massima cautela su una barella in dotazione al Soccorso Alpino per specifici interventi in ambiente montano. A quel punto la barella è stata recuperata a monte sul sentiero tramite particolari tecniche alpinistiche.

Una volta trasferita sul sentiero, la barella è stata trasportata a mano fino alla prima strada disponibile dove era in attesa un’ambulanza del 118. La donna è stata quindi trasferita all’ospedale di Isernia per ulteriori accertamenti.