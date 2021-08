Caccia, approvato il nuovo calendario venatorio. Dove e come ritirare i tesserini

La Giunta regionale del Molise, in occasione della seduta di ieri 23 agosto, ha ufficialmente approvato il calendario per la stagione venatoria 2021/2022

A partire dalla giornata di domani, 25 agosto, sarà quindi possibile ritirare i nuovi tesserini della caccia presso le varie strutture dell’assessorato regionale all’Agricoltura: a Campobasso (Via G. Vico, 4), a Isernia (Via G. Berta, 1), a Termoli (Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 8), a Montenero di Bisaccia (Via Madonna di Bisaccia, 4), a Larino (via Morrone) e a Trivento (via Colle San Giovanni).

Il personale – spiegano – sarà a disposizione dal lunedì al venerdì (8 e 30 – 13 e 30) e nell’orario pomeridiano (15 e 30 – 17 e 30) dei giorni lunedì e mercoledì.

“Si invitano le associazioni venatorie a collaborare – nei limiti del possibile – intervenendo tramite i loro rappresentanti per un ritiro multiplo dei tesserini.

L’obiettivo principale è agevolare l’utenza ed evitare lunghe attese e disagi, anche e soprattutto alla luce delle norme anti Covid in vigore”.