Termoli - videointervista

Pierpaolo Dall'Acqua, uno dei titolari della farmacia del Molinello a Termoli, racconta il fenomeno dei test antigenici per i quali in questi giorni la richiesta è alle stelle: "La metà sono persone con sintomi da raffreddore e mal di gola che vogliono fugare i dubbi per senso di responsabilità, gli altri hanno bisogno del green pass". Tanti giovani e turisti, mentre gli anziani propendono il test sierologico sugli anticorpi. "La progressione indica che stanno scendendo, tra poco si dovrà fare la terza dose di vaccino e noi come farmacia siamo pronti".