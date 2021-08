Blitz sulla spiaggia libera, sequestrati ombrelloni e lettini lasciati abusivamente la notte

Il bollettino

7 i ricoverati al Cardarelli per Covid, e salgono a 6 i pazienti in Malattie Infettive. Oggi si registra un picco di nuovi casi, 17 suddivisi in 12 diversi comuni. Per fortuna ci sono anche 10 persone guarite ma le ospedalizzazioni si fanno sempre più frequenti. Il Molise ha un primato positivo: resta l'unica regione italiana nella 'mappa' europea in verde, che significa con una minor incidenza di contagi