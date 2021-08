Se ogni estate ha la sua canzone tormentone, allora anche Termoli ha il suo pezzo che accompagna il periodo più bello dell’anno. Si chiama “Bikini e infradito” ed è firmato da Captain Pellauz e la sua band Pellbusters. Un brano dalle melodie ballabili, dal ritmo leggero, musicale che alleggerisce la mente e ti resta in testa per la sua musica.

A firmarlo è Luca Grassia, quasi 26enne termolese che ha dato vita anche al suo gruppo i Pellbusters, “scherzando fra gli amici – racconta – nella mia cameretta nel 2017”. E anche il suo ultimo lavoro, il testo dell’estate 2021, è nato così, per gioco, sulla spiaggia, “mentre lavoravo come bagnino – aggiunge – ho scritto le parole insieme agli amici, guardando il mare ho preso l’ispirazione. Anche il periodo che vivo mi aiuta per scrivere, scrivo un pezzo e poi aggiungo la melodia adatta con i musicisti”. Ovvero Rossano Menna e Paolo Plescia che hanno creato la melodia e il ritmo di questo ultimo lavoro musicale.

Nei suoi quasi tre minuti racconta dell’estate, tra amici, amori, ragazze, una stagione che inizia e che abbraccia l’Italia con aperitivi, incontri, musica e tanto divertimento. Una melodia da ballare inevitabilmente “con il suo ritmo sudamericano“, la definisce il suo autore che in questi giorni ha lanciato il suo tormentone sulle piattaforme, su Youtube e anche sui social. E sudamericano è anche tutto il resto, dall’ambientazione del video clip che si snoda tra la spiaggia e il cuore del borgo e gli outfit dal sapore hawaiano.

I Pellbusters, nati come trio e diventati un gruppo formato da Daniele Leone alla chitarra, Paolo Plescia alla tastiera, Alessio Rosa alla batteria, Giovanni Micucci al basso e Luigi Farinelli alla chitarra solista, non sono all’esordio in musica, visto che anche negli anni passati si sono cimentati con brani, musica e videoclip, nati sempre nella loro città, Termoli.

Sulla spiaggia del litorale nord e del lungomare sud poi il video, ovviamente in riva al mare dove è nato. Il video, girato da Nicola Primiani, con la fotografia di Max Marsilio,ha visto anche la partecipazione degli Havana beach club, delle reginette di bellezza di Venere d’Italia e dei ballerini della scuola di ballo Peter Pan di Termoli. Non resta che guardare, ascoltare e poi cantare.