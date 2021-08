Weekend di tempo bello con temperature sopra i trenta gradi e qualche insidia. Ecco il dettaglio per il prossimo fine settimana.

SABATO 21 Una giornata di sole e tempo stabile ci aspetta. Nel pomeriggio una maggiore nuvolosità porterà anche qualche breve rovescio a Campitello Matese. Circa 30 gradi sulla costa e a Campobasso, qualche grado in più nel venafrano, area bojanese e in quella turistica di Castel San Vincenzo. Venti più vivaci sulla costa allevieranno il ritorno del caldo ma agiteranno anche un po’ il medio e basso Adriatico.

DOMENICA 22 Continua a salire la colonnina di mercurio: oggi l’atmosfera sarà ancora più serena, pochissimo spazio alle nubi (anche quelle di passaggio), tanto sole dalla costa alla montagna e zero piogge. Bora e Mestrale che hanno rinfrescato l’aria sono ormai in ritirata. Insomma, sarà una domenica da incorniciare con punte di 33 gradi e di cui (forse) conviene approfittare. Il caldo estremo registrato per due mesi sta per andare via con la fine dell’estate e pure l’anticiclone che ci ha fatto compagnia tenderà a indebolirsi. Non è la fine della bella stagione ma almeno quella dell’afa insopportabile sì.