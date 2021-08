C’è un incendio molto esteso che dalla tarda mattinata di sabato 7 agosto sta interessando l’area nei pressi della foce del torrente Sinarca a Termoli Nord, non lontano dagli stabilimenti balneari dove fra i bagnanti c’è apprensione per quanto sta succedendo. Molte persone che avevano parcheggiato l’auto proprio ai piedi del costone sono stati costretti a toglierla in tutta fretta per non rischiare oltre.

Una grossa nube di fumo si vede da diversi chilometri di distanza e sul posto si stanno concentrando i soccorsi da parte dei Vigili del Fuoco in arrivo da Santa Croce di Magliano per tentare di domare le fiamme ed evitare ulteriori conseguenze. Purtroppo il fuoco sta bruciando i terreni incolti a ridosso della ferrovia e questo potrebbe comportare ritardi alla circolazione dei treni.

Infatti alle 12,20 Trenitalia ha fatto sapere che “il traffico è rallentato per la segnalazione di un incendio nei pressi della linea tra Montenero e Termoli. Richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco per consentire la regolare ripresa del traffico ferroviario”. Il traffico risulta ancora rallentato nel primo pomeriggio con diversi treni in ritardo di oltre un’ora.

Sul posto anche Polizia Locale e Polizia stradale per regolare il traffico che sta subendo qualche rallentamento dovuto proprio alla presenza di fumo in strada.

Purtroppo però non si tratta dell’unico rogo che si è sviluppato questa mattina nella zona del basso Molise. I vigili del fuoco del Distaccamento di Termoli sono infatti impegnati con diverse squadre in più punti. Un ampio incendio è in corso nella zona della statale 87 alle spalle dell’ex Zuccherificio del Molise in territorio di Guglionesi, dove già ieri una grossa fascia di terreno incolto è andata in cenere.

Interventi in corso anche a San Martino in Pensilis. Purtroppo quella degli incendi si sta rilevando una emergenza in questa afosa è incredibilmente secca estate 2021.