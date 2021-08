Basket, l’Airino si prepara per la stagione 2021/2022

È tempo di rinnovare gli impegni e l’Airino ormai da quasi quarant’anni risponde presente. Esaurito il primo step del rinnovo della riaffiliazione della società presso gli organi federali, si è passati in questi giorni all’iscrizione al massimo campionato senior di cui abbiamo diritto, la Serie D Maschile Abruzzo/Molise.

Il titolo sportivo è stato acquisito sul campo, senza dover aspettare piaceri o ripescaggi, con la partecipazione nell’annata sportiva precedente, dove neanche la pandemia ha fermato il desiderio dei ragazzi a ripartire. Quest’anno sportivo non sarà l’anno zero, ma un secondo passo verso un futuro più vivibile per tutti, con molte difficoltà che con pazienza proveremo a risolvere per allestire una rosa di giovani locali pronti a difendere i colori gialloblù.

Nessun annuncio pirotecnico e nessuna illusione, solo lavoro paziente per esser presenti ancora sul nostro territorio trasmettendo i nostri valori che ci contraddistinguono da diverse generazioni.