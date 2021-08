Basilica Castelpetroso, scelto don Massimo, parroco di Macchiagodena

Il nuovo Rettore della Basilica di Castelpetroso è don Fabio Di Tommaso, come comunica il vescovo Giancarlo Bregantini in seguito al trasferimento a Roma di don Massimo Muccillo. Su scelta del Vaticano, don Massimo è stato indicato come collaboratore della Segreteria di Stato della santa Sede, a servizio del Cardinale Pietro Parolin. Il suo servizio inizierà dal primo settembre 2021, con sede nella casa di Santa Marta, in Vaticano.

L’Arcivescovo Bregantini, d’intesa con il Vicario Generale e i suoi collaboratori, ha scelto la figura di don Fabio, che conserva l’incarico delicato di parroco della vicina Parrocchia di Macchiagodena. Sarà il Vicario Episcopale del santuario, con il mandato di attuare in esso le direttrici che il Sinodo Diocesano ha affidato al Santuario Mariano. E’ stato perciò invitato a creare precise iniziative di sostegno all’accoglienza e al servizio delle confessioni, con la organizzazione di iniziative teologiche, attorno al grande tema di Maria, “madre della Consolazione”, nel rilancio della Rivista Eco dell ‘Addolorata, portando a termine una serie di attività organizzative già avviate da don Massimo, in stretta collaborazione con gli emigrati partiti da Castelpetroso ed ora operanti in Usa.