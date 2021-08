Avvolta dal sole

di don Mario Colavita

Il libro dell’Apocalisse di san Giovanni è affascinante e misterioso, bello e inquietante. Non è semplice leggerlo se non accompagnati da un vocabolario interpretativo di segni e simboli. Apocalisse in greco significa togliere il velo, dis-velare.

È un libro che andrebbe riscoperto e letto con più attenzione senza troppi catastrofismi, se lo leggiamo per intero alla fine Dio prevale, la visione finale è questa gioia di nozze con l’agnello.

Al capitolo 12 di questo libro viene presentata la figura della donna incinta, con due segni uno grande e uno piccolo. La donna nell’interpretazione cristiana è Maria e la chiesa.

Nella festa dell’Assunta non si poteva scegliere immagine migliore nel dire come questa donna ci ha portato e guidato a Cristo salvezza dei popoli e luce delle genti.

Il segno grande è la donna incinta che sta per partorire ammantata di sole, nel testo greco dice che indossa il sole come un vestito, è avvolta da questo astro, il più bello del creato.

Nell’Antico Testamento il sole è considerata una creatura privilegiata di Dio mentre nel Nuovo Testamento “sole” è messo in relazione con il Padre celeste.

Con il sole-luce Dio ammanta, riveste la donna, simbolo della Chiesa e del nuovo popolo e la ricolma dei suoi doni.

Questa donna ha sotto i suoi piedi la luna. Ora la luna, secondo la mentalità semitica, ha la funzione di regolare lo svolgimento del tempo, è sotto i piedi della donna a significare che ella è al di sopra delle vicissitudini del tempo e Dio le ha già partecipato la sua eternità. La sovranità sulla luna dice che la donna cammina verso la creazione nuova di Dio, il suo capo è coronato di 12 stelle simbolo chiese che scegliendo Cristo già sono vittoriose.

Perciò la donna splende nel cielo come segno bello e lucente, di vita e di vittoria per tutta l’umanità

L’altro segno è il drago rosso simbolo del male pronto a divorare il partorito.

Il drago è identificato con il “serpente antico, colui che è chiamato diavolo e satana” (Ap 12,9), egli agisce nella storia insinuandosi nelle relazioni tra gli uomini e nelle strutture di potere. Il drago vuole corrompere e distruggere il frutto messianico nella storia umana.

È la lotta tra il bene è il male, tra i figli di Dio e quelli corrotti da Satana. La storia però si indirizza verso la salvezza dei popoli, il partorito non perirà tra le fauci del drago potente ma vincerà: “ora si è compiuta la salvezza, la forza e il regno del nostro Dio e la potenza del suo cristo” (Ap 12,10).

Queste immagini ci aiutano ad entrare nella grande festa dell’Assunta. Maria è per noi credenti la credente, colei che ha accolto e fatto spazio nella sua vita Dio senza se e senza ma, lei si è affidata e fidata dell’Eterno per questo ha potuto in piena libertà cantare il cantico nuovo dei liberi e redenti: il magnificat.

In questo canto di lode, una sorta di rap religioso, in cui si ringrazia e si loda Dio per quanto sta facendo e ha fatto, emerge il bello di Dio e la forza dell’amore. Per questo Maria diventa icona di tutti coloro che vogliono essere ammantati di sole e di luce e di coloro che vogliono riscattarsi con la forza di Dio.

Maria porta a termine la sua vita terrena e si addormenta nel sonno della morte. Il suo corpo non poteva seguire la fine di noi altri, doveva avere un corso particolare. Per questo la Chiesa ha sempre pensato e creduto che la fine di Maria fu gloriosa.

Dopo la morte, stando alla letteratura apocrifa, il corpo della vergine fu portato dagli apostoli in una tomba nuova nei pressi del torrente cedron a Gerusalemme.

Il transito Romano uno scritto apocrifo dei primi secolo così descrive l’assunzione di Maria in cielo: “Mentre Pietro parlava e confortava la gente, giunse l’aurora e spuntò il sole. Maria si alzò, uscì fuori, recitò la preghiera che le aveva dato l’angelo, e dopo la preghiera si stese sul suo letto e portò a compimento la sua carriera mortale […] Verso le nove del mattino, ci fu un gran tuono […] Ed ecco apparire improvvisamente il Signore Gesù sulle nubi, accompagnato da folla innumerevole di angeli santi. Con Michele e Gabriele entrò nella camera dove si trovava Maria […] Il Signore la baciò, prese la sua anima santa, la pose tra le mani di Michele, l’avvolse in pelli, di cui non è possibile descrivere al vero lo splendore […]. Il Signore disse a Michele di innalzare il corpo di Maria su di una nube e trasferirlo in paradiso. Il corpo fu sollevato e il Signore volle che gli apostoli lo raggiungessero. Saliti sulla nube cantavano inni con voce angelica: il Signore comandò alle nubi di proseguire verso Oriente, verso la regione del paradiso. Giunti in paradiso deposero il corpo di Maria sotto l’albero della vita” (Transito Romano, 32-48).