Dopo otto anni il Campobasso ritrova un campionato professionistico. 32 ne sono passati dall’ultima volta in cui giocò in terza serie. Un esordio con i fiocchi, tra l’altro, un match tra Lupi. Quelli rossoblù faranno visita all’Avellino (domani sera ore 20.30), una delle squadre favorite per il salto di categoria. Un battesimo di fuoco, non c’è che dire.

Al quale però mister Cudini e i suoi si preparano con consapevolezza e senza paura: “La piazza di Avellino è speciale, ha una squadra che ora punta di nuovo a ritornare in B, noi del Campobasso sappiamo che domenica sarà una gara dura. Ma siamo consapevoli delle nostre possibilità, abbiamo fatto un buon precampionato – dice il tecnico rossoblù a Tuttoavellino – ora vediamo cosa sappiamo fare contro avversari di rango e di forza come l’Avellino”.

Tutti a disposizione, tranne il regista Pietro Ladu che ne avrà ancora per molto dopo l’operazione alla spalla. Al suo posto Federico Nacci, che sarà affiancato da Candellori e Giunta. Tra i pali Raccichini dovrebbe vincere il ballottaggio con Zamarion mentre la difesa potrebbe contare su tutti e tre gli over, cioè Menna, Dalmazzi e Magri con Vanzan a sinistra. Ma è in piedi l’ipotesi Fabriani dal primo minuto.

In avanti più dubbi: Rossetti favorito su Parigi come punta centrale, sugli esterni potrebbero agire Emmausso a sinistra e Vitali a destra. Ma scalpitano pure Di Francesco e Liguori.

“L’inizio del campionato è difficile, trovi squadre che vengono da entusiasmo, soprattutto le neopromosse. Ci abbiamo già giocato contro il Campobasso un mesetto fa, e ci hanno messo in grande difficoltà – avverte il tecnico degli irpini Braglia –. Vedremo di fare una grande partita per quello che possiamo fare in questo momento. Ritroviamo il pubblico e vogliamo farli felici partendo bene”.

Intanto, sono stati venduti circa 130 abbonamenti messi in vendita da qualche giorno che si vanno a sommare agli oltre 900 del mese di luglio. Un’ottima risposta da parte del pubblico rossoblù che sarà presente in buon numero anche al Partenio-Lombardi di Avellino: quasi finiti i biglietti della partita che in tutto erano 250 per i supporters ospiti.