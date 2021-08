Auto in fiamme sull’autostrada A14: chiuso il tratto tra Vasto Nord e Vasto Sud

Incendio nel pomeriggio sul tratto molisano dell’autostrada A14. Per cause ancora in corso di accertamento i vigili del fuoco, con due squadre, sono intervenuti attorno alle 16 per spegnere un’auto in fiamme.

Le squadre stanno lavorando pere spegnere le fiamme e al momento hanno messo in sicurezza l’area. Per fortuna non ci sono stati danni alle persone. Chiuso il tratto autostradale tra Vasto Sud e Vasto Nord. L’entrata consigliata per chi è in viaggio verso Bari è’ quella di Vasto Sud.

Sul posto anche una pattuglia della polizia stradale sezione A14 e il personale di Auotostrade per l’Italia.