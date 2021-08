Auto in divieto vicino alla stazione di Termoli, circolari bloccate. Autisti protestano

Gli autisti delle circolari di Termoli protestano per la presenza continua di auto parcheggiate in aree non autorizzate come quella del parcheggio di via Duca degli Abruzzi che da qualche anno è parte del tragitto urbano dei mezzi GTM.

Gli unici posti auto utilizzabili in quell’area compresa fra la stazione e l’università sono infatti quelli a spina di pesce sul lato che guarda verso il mare mentre il versante che confina con la ferrovia viene utilizzato abusivamente dagli automobilisti per posteggiare senza che nessuno intervenga per sanzionare o far rimuovere le auto.

In questo modo le circolari fanno grossa fatica a transitare per la ristrettezza della carreggiata. “Non possiamo prenderci gli insulti dell’utenza perché le circolari arrivano in ritardo e tantomeno siamo autorizzati a cambiare il percorso” riferiscono gli autisti della GTM che chiedono un intervento efficace e tempestivo per porre fine a questa situazione di pericolo.