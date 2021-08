Il bollettino

Sale sempre più il numero dei ricoverati: oggi ce ne sono altri 2 in Infettive che si sommano ai 3 dei precedenti 3 giorni. Non un bel segnale nonostante oggi sul fronte del contagio il tasso di positività sia basso (solo 6 i contagi). Per il monitoraggio di Iss e Ministero il Molise resta, un po' come tutte le regioni, a rischio moderato ma i segnali evidenti sono l'aumento dell'incidenza dei casi e la crescita dei ricoverati