Cronache

Alla vigilia dell’obbligo di certificazione per decreto, nessuno in Molise ha ancora il dato esatto dei Green Pass scaricati dai cittadini. Secondo un calcolo che si può ricavare dai vaccinati con prima dose, emerge questo: il 75% dei cittadini over 12 anni (cioè la popolazione vaccinabile) è coperta almeno dalla prima dose o in alternativa ha il tampone di avvenuta guarigione dal covid. Di questi, almeno l’80% avrebbe scaricato il QrCode.