Un’anziana donna è stata scippata questa mattina 3 agosto a Petacciato mentre si recava nell’abitazione di amici in contrada Lemitoni, zona periferica del paese e che conduce verso le campagne. La signora, 80 anni, è stata avvicinata da un uomo e una donna arrivati all’improvviso in scooter.

L’anziana aveva appena varcato il cancello di ingresso dell’abitazione di amici, attorno alle 10:30 del mattino, quando la donna è scesa dallo scooter, è entrata nella proprietà privata e le ha scippato la collanina che indossava. In pochi attimi i due sono fuggiti in sella al motorino lasciando l’ottantenne sotto shock.

Per fortuna non ha riportato ferite ma è sicuramente provata per l’esperienza, tuttavia ha riferito alle persone che l’hanno immediatamente soccorsa di aver visto bene in volto la donna che l’ha aggredita e potrebbe anche riconoscerla. L’episodio è stato prontamente segnalato ai Carabinieri della stazione di Petacciato che hanno avviato i primi accertamenti.

Si tratta di un fatto con pochi precedenti nella storia recente di Petacciato ma che testimonia come gli anziani possano essere fra i primi obiettivi di piccoli criminali.