LUNEDI’ 23 Un lunedì caldo e soleggiato: inizia così la settimana che, secondo gli esperti del meteo, dovrebbe presto volgere a un deciso e repentino mutamento atmosferico. Non oggi: in questo lunedì ci attende un tempo stabile e anche piuttosto caldo con punte fino a 35 gradi nell’area frentana e in quella del basso Molise. Si difende bene anche Campobasso con circa 30 gradi. Unico neo una parziale e passeggera precipitazione su Isernia nel pomeriggio.

MARTEDI’ 24 Gli effetti più prepotenti di un annunciato cambiamento li vedremo bene oggi: oltre a un deciso calo termico di circa 6/7 gradi rispetto alle sole 24 ore precedenti, ci saranno tante nubi e, dal tardo pomeriggio, piogge abbondanti anche a carattere temporalesco. I rovesci interesseranno, seppur non in maniera totale, l’intera regione. L’Anticiclone mostrerà segnali evidenti di una ritirata lasciando più spazio a correnti fresche di Bora e Maestrale ma è ancora presto per parlare della fine dell’estate. Anche se gli eccessi del caldo sono terminati.