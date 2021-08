Non c’è niente di meglio di una fresca e gustosa fetta di anguria alla fine di una calda giornata di questa torrida estate 2021. Così ha deciso di rinfrescarsi questo gruppo di persone – forse amici, forse familiari – che si è riunito nel vialetto di fronte casa in una location inconfondibile: siamo in via Rosello, la strada di Bonefro resa immortale dal famoso fotografo Tony Vaccaro. Come dimostrano gli ombrellini colorati e installati dallo scorso anno proprio in omaggio all’autore di scatti celebri e rimasti nella storia.