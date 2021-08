Incidente tra una Smart e uno scooter nella tarda mattinata di oggi 18 agosto in via Corsica, a Termoli. Una strada, molto trafficata, spesso teatro di sinistri stradali, anche per la presenza di molte attività commerciali e dunque di veicoli che si immettono da destra e da sinistra sulla carreggiata.

Quello di oggi, proprio come uno avvenuto ieri all’incirca alla stessa altezza, per fortuna non ha avuto conseguenze gravi. A seguito dell’impatto con l’auto – avvenuto nei pressi di Arlem Design – il veicolo a due ruote è finito a terra ma la persona alla guida (una trentenne di Termoli) non ha riportato conseguenze fisiche di rilievo. Solo tanto spavento e un piccolo trauma alla gamba.

Sul posto il 118 e una ambulanza dei volontari della Misericordia di Termoli. La ragazza è stata portata all’ospedale San Timoteo in codice verde ma le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni.

Sul luogo dell’incidente la Polizia Municipale per effettuare i rilievi e gli accertamenti del caso.