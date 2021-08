Che Ferragosto sarà quello del 2021? Ma è ovvio: rovente. Una vasta area anticiclonica di origine sub-tropicale sarà causa di questo caldo estremo che anche nel prossimo fine settimana ci farà sudare, letteralmente, sette camicie.

VENERDI’ 13 In questo venerdì avremo un tempo stabile e soleggiato: niente paura se qualche nube transiterà sui nostri cieli, non sono previste piogge. Picchi massimi fino a 37 gradi.

SABATO 14 Anche oggi una bella calura estiva ci attende: Bojano (36 gradi) e Venafro (37) i comuni più bollenti della regione. Non va male neppure Campobasso coi suoi 34 gradi, tantomeno Termoli con 32. Il cielo si presenterà nuvoloso in serata nella provincia di Isernia e su parte del Molise centrale, più stellato sulla costa e in basso Molise.

DOMENICA 15 Secondo gli esperti anche oggi farà caldo però c’è rischio di qualche temporale in montagna. Frosolone, in particolare, potrebbe essere bagnata da un po’ di pioggia pomeridiana, in generale avremo un aumento della nuvolosità piuttosto marcato dopo una prima parte di giornata serena. Se proprio non volete rischiare di guastarvi il ferragosto la meta ideale è il mare dove la nuvolosità prevista è davvero minima rispetto al resto della regione. Nessuna tregua dall’afa che sarà opprimente ovunque.