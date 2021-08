GIOVEDI’ 19 Cieli da coperti a nuvolosi, correnti moderate e ancora fresco: lo stop all’estate prosegue anche in questo giovedì sebbene gli esperti del meteo siano sempre più convinti che si tratti solo di una ritirata passeggera e che presto l’anticiclone africano tonerà a ruggire.

Oggi sul Molise avremo diverse nubi di passaggio e un bassissimo rischio di precipitazioni. Le massime non andranno oltre i 30 gradi mentre, lungo la costa una ventilazione più vivace attenuerà ulteriormente la calura di residenti e vacanzieri che per 50 giorni filati hanno letteralmente boccheggiato. Tutto merito delle infiltrazioni di aria più fresca di Bora e Maestrale che stanno interessando buona parte della regione in queste ore.

VENERDI’ 20 Prosegue il calo termico e oggi anche qualche pioggia: il venerdì partirà bene, con tanto sole ovunque, poi, nel pomeriggio, i primi rovesci che assumeranno anche carattere temporalesco lungo i rilievi del Matese. Pioggia anche in alto Molise, a Frosolone e Cerro al Volturno. In serata l’atmosfera resta incerta ma non dovrebbe più piovere. Più serena la notte.