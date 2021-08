Non solo Durigon, anche la Termoli fascista omaggiò Arnaldo Mussolini

È provato come nessuna ricorrenza del calendario liturgico fascista sia stata trascurata durante il Ventennio a Termoli. Non solo, dunque, il 28 ottobre, il 4 novembre e il 23 marzo, celebrative rispettivamente della marcia su Roma, della Grande Guerra vittoriosa, della nascita dei fasci di combattimento.

Ad esse vanno aggiunte la festa degli alberi, quella dell’uva e ogni sorta di inaugurazione: strade, edifici, la bandiera ai carabinieri, il monumento ai caduti, il muraglione, il porto, compresi i funerali dei camerati più conseguenti, ciascuna con corollario di messe, benedizioni, cortei e comizi di propaganda.

La bufera che ha investito da qualche giorno il sottosegretario della Lega all’Economia Durigon per avere sfrontatamente proposto in un comizio a Latina, alla presenza del suo leader Salvini, di sostituire la denominazione Falcone e Borsellino ai giardini cittadini per ripristinare quella di Arnaldo Mussolini, fratello del Duce, ha risvegliato la memoria di come venne solennizzata a Termoli la morte dell’«amato congiunto».

Il quale – va ricordato – non solo era uno stretto consanguineo dell’allora capo del governo del Paese, ma un fascista a tutto tondo e influentissimo, anche se di carattere riservato: direttore dell’organo del partito fascista “Il popolo d’Italia” e questo dall’indomani della marcia su Roma, direzione passata al figlio Vito dopo la sua morte improvvisa avvenuta il 21 dicembre 1931.

Arnaldo Mussolini, di due anni piccolo di Benito, fu tra i promotori della scuola di mistica fascista, il maggiore e più ascoltato confidente del fratello. Secondo lo storico Pasquale Chessa «l’unico che sapesse moderare le asprezze dei suoi comportamenti istintivi […] l’unico cui poteva fidarsi senza sospettare che i suoi consigli fossero interessati».

Ma fu anche altro. Secondo ricerche storiche più recenti portate avanti dallo storico del fascismo Mauro Canali, il suo nome è stato accostato alla gravissima vicenda del delitto Matteotti, il quale pagò con la morte non solo le coraggiose denunce in Parlamento delle violenze fasciste durante le elezioni del 1924, ma anche per quelle di corruzione di potentissimi uomini raccolti intorno a Mussolini che si apprestava a fare.

Si intuisce come per un fascista del suo rango non potesse mancare il ricordo e l’omaggio in tutta Italia: laddove un albero, una targa o una strada. Termoli scelse un cippo marmoreo collocato solennemente nel 1932 all’allora ingresso della città, nei pressi del cavalcavia ferroviario, all’incrocio di via Cesare Battisti con Corso nazionale.

Pur essendo stata una cerimonia molto partecipata, nulla rimase dopo nella memoria popolare di quel piccolo monumento, a riprova che quell’iniziativa, probabilmente sorta sulla base di disposizioni dall’alto diramate in tutta Italia, aveva interessato solo il nucleo più coriaceo del fascismo nostrano, da tempo relegato a mera funzione di folclore.

In seguito in quello stesso posto sorse una più utile fontana a forma di conchiglia, per molti anni fonte di approvvigionamento idrico della gente dei dintorni. Più tardi ancora, nel 1954, il monumento alla Madonnina.