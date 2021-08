Altro incendio a Guglionesi, vigili del fuoco all’opera in zona Zuccherificio

Un incendio abbastanza esteso si è sviluppato nel pomeriggio di oggi 6 agosto nelle campagne di Guglionesi, dalle parti dell’ex Zuccherificio del Molise in contrada Perazzeto. Un’ampia fascia di terreno incolto è andata in fiamme e ha sviluppato una lunga nube di fumo visibile da diversi chilometri di distanza e notata in centro abitato da molti residenti.

Poco prima delle 16 sono arrivate diverse segnalazioni alla centrale operativa del 115, da parte di cittadini che richiedevano l’intervento dei vigili del fuoco per un incendio di vegetazione mista a bosco, incolto, sterpaglie.

La zona interessata dall’incendio è dalle parti della provinciale 87 nel comune di Guglionesi. Subito sono intervenute diverse squadre di vigili del fuoco e la squadra AIB di Petacciato con personale forestale, sul posto anche i carabinieri. L’intervento dei vigili del fuoco ha impedito che l’incendio si propagasse maggiormente e ha scongiurato che le fiamme lambissero alcune abitazioni che rischiavano d’incendiarsi. Lincendio è stato domato e nel tardo pomeriggio è iniziata la fase di bonifica.

Sono giornate molto intense per vigili del fuoco e protezione civile che stanno tentando in tutti i modi di evitare che il fuoco – molto spesso appiccato da persone senza scrupoli – possa danneggiare ulteriormente la vegetazione e i campi coltivati del Basso Molise, come già avvenuto domenica scorsa proprio a Guglionesi, oltre che a Campomarino.