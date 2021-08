Alla scoperta della Campobasso che fu: due visite guidate tra storia, leggenda e… cena

Il viaggio nella Campobasso antica, quella ottocentesca, misteriosa e affascinante continua. Dopo l’ottimo riscontro delle prime quattro serate di luglio, l’Associazione Centro Storico e lo Zeppelin Pub hanno deciso di proporre un’appendice di fine estate, nei primi due giovedì di settembre, ovvero il 2 e il 9.

Una collaborazione se vogliamo anomala ma fruttuosa quella tra l’associazione e il pub: cosa accomuna un gruppo musicale hard-rock e i particolari salienti di un centro storico? La risposta è insita nell’origine del nome della storica band inglese. Sembra infatti che Keith Moon e John Entwistle dei The Who affermarono che un supergruppo composto da loro, Jimmy Page e Jeff Beck, sarebbe volato in alto come un Lead Zeppelin, ossia un dirigibile di piombo. Qualche tempo dopo, questa contraddittoria associazione di parole, seppur leggermente modificata, fu proposta da Page per ribattezzare la band in cui suonava.

Utilizzando lo stesso principio di associazione fra realtà molto lontane tra loro, sono state organizzate queste visite guidate del borgo antico di Campobasso ispirate ai titoli di altrettanti pezzi incisi dai Led Zeppelin, con la speranza che anche questo “dirigibile di piombo” possa decollare e volare in alto.

La visita del 2 settembre si intitola ‘When the levee breaks’: Viaggio nella Campobasso del Borgo Nuovo. Che cosa accade quando una città rompe gli argini delle mura medievali per edificare un Borgo Nuovo? Vengono realizzate piazze, edifici pubblici e abitazioni private ciascuna con le sue peculiarità e con le proprie personali storie da raccontare. Non resta altro da fare che ascoltarle.

Il 9 settembre c’è ‘Misty mountain hop’: Viaggio alla scoperta di leggendari racconti campobassani. Quando il fantasy si unisce alla storia possono nascere dei capolavori letterari o delle fiction intramontabili ma possono anche avere origine le identità culturali e le tradizioni care ad una comunità. Quali racconti leggendari si nascondono nel centro storico di Campobasso?

L’appuntamento è alle 19:30 allo Zeppelin Pub. Chi aderirà all’evento inizierà la cena alle 20:00, per poi partire alle 21:00, alla scoperta di una Campobasso antica. Chi invece vorrà partecipare soltanto alla visita guidata, potrà recarsi comunque allo Zeppelin Pub, poco prima delle 21:00.

La quota di partecipazione è di 15 euro per la cena e la visita guidata e di 5 euro per la sola visita. I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria e può essere effettuata chiamando il 3343163832.

In caso di pioggia, la visita verrà rimandata a data da destinarsi.