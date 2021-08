Afghanistan e Politica estera – Notebook della settimana

Interpretare i sentimenti – In soccorso degli afghani, nascono iniziative ovunque. Una esemplare e nobile ci viene dall’Albania, il cui premier socialista, Edi Rama, si è detto pronto ad ospitare alcune migliaia di profughi: “Li accogliamo perché è la nostra storia a imporcelo”.

Anche molti sindaci italiani si son fatti avanti, quello di Treviso, il leghista Mario Conte, ha dichiarato: “Interpretando il sentimento della mia comunità, siamo pronti con un gesto simbolico ad aiutare gli afghani, le donne in particolare, che hanno voglia di ricominciare”.

Ora, Mario Conte sarà pure un sindaco “diversamente leghista”, però mette, almeno con un gesto simbolico, personalmente in gioco i “sentimenti della sua comunità”.

C’è allora da chiedersi: come mai finora, nessun sindaco del Molise ha, salvo errore, messo in gioco la sua comunità? Perché non sa interpretarne i sentimenti o perché teme di interpretarli?

Politica estera e Truffa – Matteo Salvini e Giorgia Meloni hanno sparato ad alzo zero contro il presidente degli Stati Uniti Joe Biden per la sua scellerata scelta di ritirarsi così male dall’Afghanistan.

Salvini lo ha sdegnato perché “donne e bambini sono stati lasciati nelle mani dei tagliagole islamici, dopo anni di battaglie e di sofferenze”. Stesso disgusto di Giorgia Meloni per la “disastrosa gestione del dossier Afghanistan da parte dell’amministrazione democratica Biden, che fomenterà gli integralisti e avrà gravi ripercussioni per la nostra sicurezza”.

Qui però c’è una truffa. Sta nel fatto che il “dossier Afghanistan”, è stato preparato e partorito dal pessimo accordo sul ritiro delle truppe americane che fu negoziato e sottoscritto (Doha, Qatar, 2020) con i “tagliagola islamici”, proprio dall’isolazionista Donald Trump, quello dell’America First tanto esaltato e compianto da primatisti e sovranisti nostrani.

Biden ci ha rimesso le penne, ma camuffare la realtà storica giocando sfacciatamente sul disorientamento della credulità popolare non è solo disinvoltura ma immoralità politica.

Caricabatterie – Finalmente l’Unione Europea proporrà a settembre una nuova legislazione che imporrà a tutti gli smartphone e ai gadget elettronici di avere lo stesso ingresso per il caricabatterie. E’ un ottimo esempio di integrazione, sempre che Orban & Co. non reagiranno contro questo chiaro attacco al sovranismo.

(foto da IlMessaggero)