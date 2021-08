Il feretro è stato salutato da un lunghissimo applauso all’uscita della chiesa. Un applauso scrosciante, accompagnato da occhi lucidi e dallo sguardo commosso di una intera comunità, colmo di ammirazione e affetto per Francesco Panunto, ex sindaco di Ripabottoni. Da sempre e per tutti il Prof.

Oggi in paese, nella chiesa dedicata a Santa Maria Assunta, si svolgerà una messa di ricordo a pochi giorni dai funerali, celebrati il 17 agosto scorso. Francesco Panunto si è spento a 80 anni dopo una malattia che non gli ha lasciato scampo a Bologna, dove era in cura.

Era stato eletto sindaco nel 2004, a capo di una lista che, da pensionato e forte di una passione senza limiti per la sua terra, aveva messo in piedi, dal nome emblematico: “Dal popolo per il popolo”. Panunto aveva indossato la fascia tricolore nel mese di giugno del 2004, dopo una indimenticabile campagna elettorale con la volata finale affidata a Fabio Mussi, all’epoca vicepresidente della Camera.

Marito di Brigida e padre di Rosario e Michele, era riuscito a creare uno straordinario entusiasmo attorno a un progetto di valorizzazione di Ripabottoni, il paese che gli ha dato i natali il 26 gennaio 1941,al quale era legatissimo e del quale conosceva tutto nei minimi dettagli: storia, natura, personaggi illustri, punti di forza e di debolezza, bellezze architettoniche e paesaggistiche. Sempre attento a quello che accadeva nel mondo e in politica intesa come bene pubblico, per la quale ha sempre nutrito una passione incondizionata, ha contribuito fattivamente a sviluppare una sensibilità verso l’importanza di guardare avanti in modo lungimirante e di non lasciare indietro nessuno, forte di quei valori di uomo di sinistra, nel senso più nobile, che hanno accompagnato la sua esistenza.

Gli amici lo ricordano come una persona sempre umile, che si è messa a completa disposizione del paese mosso da esclusivamente da interessi alti e senza mai pensare al tornaconto personale. Era capace di valorizzare gli altri e rifuggiva dal personalismo pur essendo una figura di grande carisma.

Sempre vicino agli ultimi, ha avuto un ruolo importante nella vita sociale e politica di Ripabottoni come dimostrano i messaggi di cordoglio che sono arrivati da esponenti politici del territorio e da partiti. Tutti gli riconoscono di aver lavorato, nel sociale come in politica, per costruire un posto migliore e per trasmettere la passione per la res publica ai più giovani. Professore di matematica, l’ultima scuola nella quale ha insegnato è stato l’Istituto Leopoldo Pilla di Campobasso. Poi è arrivata la pensione e la dedizione anima e corpo a Ripabottoni, dove è stato tumulato e dove oggi la comunità lo saluterà un’altra volta con le lacrime agli occhi.