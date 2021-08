Acqua Santa Croce sponsor della Roma di Mourinho: “Ci saranno ottime prestazioni sportive”

Dopo Lazio, Fiorentina e Verona, Acqua Santa Croce annuncia la partnership con la l’AS Roma per il campionato di Serie A 2021/2022. L’accordo di sponsorizzazione e co-marketing prevede per Acqua Santa Croce la qualifica di ‘Official Water Partner’.

La prima squadra della Roma utilizzerà Acqua Santa Croce durante gli allenamenti e in occasione delle partite casalinghe. Il water brand avrà visibilità al centro di Trigoria e all’interno dello Stadio Olimpico, nelle aree di ospitalità come anche a bordo campo durante le partite del Campionato di serie A.

“E’ con grande soddisfazione che la società Acqua Santa Croce ha voluto confermare il suo impegno in favore dei talenti calcistici e promuovere un elemento essenziale nell’alimentazione di uno sportivo”, ha commentato il patron dell’acqua minerale Camillo Colella. I bisogni idrici sono di circa 3,5 litri al giorno per un atleta. E fra tutti i liquidi quello che merita il primo posto e rimane l’unico indispensabile è l’acqua.

“Inviamo un grande in bocca al lupo a tutto il team dell’AS Roma – conclude Colella – sicuri che insieme alla nostra acqua ci saranno ottime prestazioni sportive”. I giallorossi, lo ricordiamo, sono allenati dallo Special One Josè Mourinho.

“La nostra acqua è particolarmente leggera e velocemente assimilabile, con un basso residuo fisso, poco sodio e basso contenuto di nitrati, per questo adatta per gli sportivi – prosegue il general manager Andrea Colella –. Da sempre siamo vicini al mondo dello sport e alla tutela del nostro pianeta. Da qualche mese abbiamo inaugurato una nuovissima linea di imbottigliamento PET che permetterà di ridurre la quantità di plastica utilizzata, oltre che abbattere sensibilmente sia i consumi energetici che le relative emissioni di co2. Inoltre è in fase di sviluppo avanzato il progetto di produzione di bottiglie in plastica utilizzando PET riciclato al 50%”.