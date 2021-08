Abbandono di rifiuti di ogni tipo, ‘bonifica’ a piazza Bega. L’appello della Rieco

(le immagini si riferiscono a Piazza Bega)

Ancora troppi gli abbandoni indiscriminati dei rifiuti per strada e nei cestini gettacarte dislocati sul territorio comunale a Termoli. Lo scorso weekend gli operatori ecologici – oltre al lavoro ordinario di raccolta rifiuti e spazzamento stradale – sono stati impegnati a recuperare buste, ingombranti, Raee, sfalci e rifiuti sparsi abbandonati sui cigli stradali, vicino ai cassonetti, accanto ai cestini gettacarte e nelle aree verdi, in periferia e nel centro cittadino, in barba al regolamento comunale di igiene urbana e al comune senso civico.

Angelo Di Campli, Direttore della Rieco Sud lancia un appello ai cittadini: “Chiedo più rispetto e senso civico a tutti i cittadini, residenti e turisti. Rispetto in primis per la città di Termoli e l’ambiente in generale, che abbiamo il dovere di tutelare e preservare, ma anche per gli operatori ecologici, che ogni mattina all’alba lasciano le proprie famiglie per effettuare un servizio di pubblica utilità che ci permette di mantenere la città pulita e di usufruire di un servizio di raccolta porta a porta puntuale ed efficiente.

A tal proposito vorrei ringraziare tutti gli operatori ecologici della Rieco Sud, per il lavoro che ogni giorno svolgono con impegno e professionalità, senza mai scoraggiarsi di fronte a episodi di grande e reiterata inciviltà da parte di alcuni cittadini; rivolgo inoltre a tutti un appello generale per una maggiore collaborazione per far sì che gli operatori possano svolgere le loro mansioni con dignità e serenità”.