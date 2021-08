Continua l’estate dell’Airino Basket sotto l’ombra dei canestri del lido balneare “Cala Dei Longobardi” a Termoli dove tutti i giovedì, dalle 17.30 alle 19 c’è un istruttore per gli inizi del gioco del basket in spiaggia, “Sand Basket”. L’iniziativa é gratuita e per tutte le età.

Sul “Playground Cala Dei Longobardi” il giovedì si organizza una attività assistita con gli istruttori dell’Airino e nei giorni restanti della settimana c’é un Free Playground per tutti, uno spazio condiviso con gli amanti del beach volley. Il Sand basket aiuta i nuovi ad avvicinarsi alla pratica del Basket, ed è altamente performante per tutti ragazzi e ragazze.

“Il primo obiettivo, ovvero iniziare, è stato raggiunto – spiegano i promotori dell’iniziativa sportiva – motivante sarà ora proseguire. Nel prossimo futuro, vogliamo far diventare questa pratica parte integrante delle stagioni sportive autunnali, e con maggior spazio fisico entrare nel circuito nazionale delle tappe del “Sand Basket”. Un passo alla volta, passione e curiosità non mancano”.