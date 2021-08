Ieri in Molise c’erano stati 4 contagi su soli 54 tamponi (tasso di positività al 7.4%). Anche ieri nessun guarito ma ben due ricoveri in Malattie Infettive

2 CONTAGI E 0 GUARITI, TASSO DI POSITIVITà ALLO 0.7%

Sono solo due i nuovi casi accertati di Sars-Cov-2 in Molise, a fronte di 294 test analizzati nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività torna dunque sotto l’1% (precisamente allo 0.7%) ma si sa che il lunedì sconta sempre l’effetto weekend. I nuovi casi di contagio provengono da Termoli e Petacciato, mentre sono 0 i guariti delle ultime ore. Il numero di attualmente positivi dunque sale di poco, ora è a 154 in tutto il Molise.

POSITIVA UNA DONNA INCINTA, BIMBO MORTO E LEI TRASFERITA AL CARDARELLI

Stamane una donna incinta, con chiari sintomi da Covid che perduravano da qualche giorno, è arrivata al San Timoteo dove i sanitari non hanno potuto che accertare la morte del feto. Lei, sottoposta a tampone, è risultata positiva e ora si trova al Cardarelli.

VACCINI, NUOVE CONSEGNE DI MODERNA E PFIZER

Fino a ieri il Molise era a corto di vaccini, con oltre il 98% di iniezioni fatte sul totale a disposizione, ma fra ieri e oggi sono arrivate oltre 7.000 dosi. Nella giornata di ieri infatti 2.500 vaccini Moderna sono stati consegnati in Molise mentre oggi se ne contano 4.680 di Pfizer BioNTech. In questo modo il totale delle dosi consegnate arriva a 385.585 e la nostra regione ne ha oltre 12.000 da utilizzare nei prossimi giorni prima di nuove consegne.

IL REPORT DELLA SETTIMANA SCORSA

L’analisi degli indicatori epidemici nel periodo 2-8 agosto

I DATI NAZIONALI DI OGGI

Nelle ultime 24 ore in Italia si sono registrati 4.200 nuovi positivi, per un tasso di positività salito oltre il 4%. 22 i decessi (ieri 11) e 39 gli ingressi in Terapia Intensiva (ieri 24). I ricoveri ordinari rispetto a ieri sono complessivamente 24 in più.