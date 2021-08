DUE STRANIERI AL CARDARELLI PER COVID

Due persone straniere che si trovavano in Molise sono state ricoverate nel reparto di Malattie infettive dell’ospedale Cardarelli di Campobasso in seguito alla positività alle coronavirus Sars Cov 2 e per le conseguenze dell’infezione da covid-19. Salgono quindi a cinque le persone ricoverate nel nosocomio del capoluogo campobassano, quattro delle quali in Malattie infettive e una in Terapia intensiva.

4 NUOVI CONTAGI

Dal bollettino quotidiano dell’azienda sanitaria regionale emergono infatti quattro positività e due sono di persone residenti all’estero, vale a dire in Lussemburgo e in Francia. Gli altri due contagiati di oggi sono di Termoli e San Massimo. Le quattro positività odierne sono state riscontrate su un totale di appena 54 tamponi refertati, il che porta il tasso di positività addirittura al 7,4%.

Purtroppo nelle ultime 24 ore non ci sono state guarigioni, così che il numero degli attualmente positivi sale a 152.

Ieri in Molise c’erano stati 10 positivi, 0 ricoveri, 0 decessi e 8 guariti.

I DATI NAZIONALI

In Italia il bollettino quotidiano della Ministero della Salute rende noto che sono state 5.735 le nuove diagnosi di positività nelle ultime 24 ore con un tasso di positività del 2,8% per effetto di 203.511 tamponi refertati. I decessi sono stati 11, mentre c’è ancora un leggero aumento delle persone ricoverate, +11 in terapia intensiva e +98 nei reparti ordinari.