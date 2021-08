Ieri in Molise erano stati rilevati 9 contagi su 311 tamponi effettuati, per un tasso di positività del 2,9%. Nessun decesso, nessun ricovero e nessun guarito.

10 NUOVI POSITIVI, LA META’ IN BASSO MOLISE

Sono 10 i casi positivi riscontrati in Molise nelle ultime 24 ore secondo quanto emerge dal bollettino quotidiano dell’azienda sanitaria regionale per un tasso di positività del 2,3% dato che sono stati 430 i tamponi eseguiti.

Anche stavolta buona parte dei nuovi contagi riguarda il Basso Molise visto che sui 10 casi, 2 sono a Guglionesi, 2 a San Martino in Pensilis e 1 a Termoli. Gli altri sono a Campobasso, Isernia, San Massimo, Monteroduni e Venafro. Nella giornata di oggi si contano anche 8 guarigioni suddivise in 2 a Bojano, 2 a Campobasso, 2 a Isernia e uno ciascuno a Guglionesi e Frosolone.

Non ci sono novità sul fronte e ricoveri con due persone assistite in malattie infettive e una nella terapia intensiva dell’ospedale Cardarelli di Campobasso. Gli attualmente positivi salgono a 148 mentre il totale dei guariti dall’inizio dell’epidemia è di 13.357.

GREEN PASS, QUASI 7 MILIONI DI ITALIANI L’HANNO SCARICATO NELLE ULTIME 24 ORE

Intanto nella giornata di ieri ha debuttato ufficialmente la certificazione verde, una documento meglio conosciuto col nome di Green pass, che serve per accedere a diversi locali pubblici o manifestazioni. Secondo quanto riferito dal ministro della Salute Roberto Speranza solo nelle ultime 24 ore venne 6,7 milioni italiani hanno scaricato il Green pass su un dispositivo mobile per poter usufruire delle opportunità fornite dalla certificazione.

Anche in Molise esercenti e responsabili delle manifestazioni hanno iniziato da ieri a controllare i Green Pass. Alcuni ristoratori hanno espresso perplessità per i tempi che occorrono al fine di verificare la validità della certificazione e che quindi potrebbero creare assembramenti. Le forze dell’ordine stanno effettuando dei controlli a campione per accertare che i locali stiano rispettando la nuova normativa.

I DATI NAZIONALI

Il bollettino quotidiano del Ministero della Salute riferisce che nelle ultime 24 ore sono 6.902 i tamponi risultati positivi tu 293.863 test per un tasso di positività del 2,3%. I decessi sono stati 22 mentre i ricoveri sono in leggera ascesa con +84 posti letto occupati nei reparti ordinari e 11 in più in terapia intensiva.