54 anni di sacerdozio per don Angelo Castelli

Paura tra i vacanzieri

Scene di panico nell'area verde che si trova a ridosso della spiaggia di Campomarino dove gli alberi sono divorati dalle fiamme che hanno provocato enormi danni all'ambiente. Sconcerto e paura tra i bagnanti in spiaggia, decine dei quali sono stati messi in salvo via mare dai mezzi della Guardia di Finanza. In azione anche i canadair. Camping evacuati e statale chiusa in entrambe le direzioni. Le testimonianze a Primonumero: "Abbiamo avuto tanta paura".