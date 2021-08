5 ragazzi Rom sulla passeggiata dei Trabucchi: 4 fogli di via e una segnalazione al giudice

Quattro fogli di via e una segnalazione al giudice per violazione dell’obbligo di dimora nei confronti dei 5 ragazzi di etnia rom che sono stati controllati dalla polizia sulla passeggiata Di Bitonto, nota anche come passeggiata dei Trabucchi a Termoli.

Gli agenti del commissariato sono intervenuti su segnalazione di alcuni cittadini che avevano notato il gruppo mentre stazionava sull’area pedonale. I ragazzi, durante il controllo, non hanno saputo giustificare la loro presenza a Termoli.

Sono stati effettuati degli accertamenti ed è emerso che tutti quanti avevano precedenti di polizia, in particolare per furti e altri reati predatori. Una ventisettenne era sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora nel Comune di Foggia e per questo è stato segnalato all’autorità giudiziaria competente per la violazione della misura. A carico di un trentaquattrenne invece risultava una nota di rintraccio da parte del Questore di Torino.

“L’attività di prevenzione e di monitoraggio del territorio della provincia – si legge nella comunicazione della Questura – viene condotta quotidianamente dalla Polizia di Stato di Campobasso, allo scopo di contrastare con sempre maggiore vigore ed efficacia ogni forma espressiva della criminalità comune ed organizzata”.