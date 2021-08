5 Kg di hashish in auto e 320 gr di coca in casa: il 35enne resta in carcere

Resta in carcere F.D.R, il 35enne di Termoli che lo scorso 21 agosto è stato fermato a San Salvo su una Fiat 500 dove erano nascosti 55 panetti di hashish per un peso complessivo di 5 chili e mezzo e nella cui abitazione termolese sono stati trovati, durante la perquisizione, 324 grammi di cocaina, bilancini elettronici, pressa per confezionare le dosi e 4mila e 200 euro in contanti.

Il giovane, assistito dal penalista Pino Sciarretta, stamattina è stato interrogato dal Gip del Tribunale di Vasto e ha risposto a tutte le domande che gli sono state poste, ammettendo di aver acquistato la droga perché costretto da esigenze economiche, in quanto privo di una occupazione in seguito alla crisi innescata dall’emergenza pandemica. Il difensore ha chiesto una attenuazione della misura cautelare, ma per il giudice i gravi indizi di colpevolezza e i rapporti con “pezzi grossi” del mercato della spaccio impongono allo stato attuale di tenere l’indagato in regime carcerario.

L’arresto è stato convalidato e per ora il 35enne rimane nel penitenziario di Vasto, dove è stato trasferito in seguito al fermo di polizia avvenuto in Abruzzo sabato scorso, sabato, quando sulla sua vettura sono stati trovati i 55 panetti di hashish da 100 grammi ognuno.

Nello stesso giorno durante la perquisizione domiciliare erano state trovare altre sostanze stupefacenti e attrezzature per confezionare le dosi da smerciare. In relazione a questo reato per ragioni di competenza geografica il Gip ha deciso di trasmettere gli atti alla Procura della Repubblica di Larino. L’abitazione di F.D.R. si trova infatti a Termoli e il rinvenimento di cocaina, bilancini, denaro e altre modiche quantità di hashish e marijuana in quella casa hanno diviso il provvedimento in due distinti filoni, uno relativo alla droga nell’auto e l’altro relativo al sequestro compito a Termoli.