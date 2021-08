4 agosto – Un altro ricovero covid, ora in ospedale sono 3. Oggi +5 casi, ma ci sono anche 9 guariti

SI AGGRAVA MALATO DI CAMPOBASSO, TERZO RICOVERO ALL’OSPEDALE CARDARELLI

I numeri sui nuovi contagi non destano particolare allarme ma il terzo ricovero all’ospedale Cardarelli di Campobasso ha acceso la spia rossa: un malato covid del capoluogo è stato trasferito oggi – 4 agosto – nel reparto di Malattie Infettive del nosocomio a causa di un peggioramento delle sue condizioni di salute. E’ la seconda persona che ha avuto bisogno delle cure del personale sanitario nel reparto guidato dal dottor Santopuoli. Due giorni fa sempre in Malattie Infettive è stata ricoverata una donna di Ururi di 75 anni. Purtroppo sta continuando a lottare contro il virus nel reparto di Terapia Intensiva del Cardarelli la giovane donna di 36 anni di Guglionesi. Lo scorso 17 luglio era stata portata in ospedale e ricoverata in Malattie infettive prima di un peggioramento delle sue condizioni di salute.

+5 CONTAGI, TASSO ALL’1,5%. 9 GUARITI

Dal punto di vista dei nuovi contagi, i numeri oggi sono piuttosto confortanti: il bollettino Asrem riferisce di 5 nuove diagnosi di positività al virus su 341 tamponi refertati nelle ultime 24 ore per un tasso di positività dell’1,5%. Nuove infezioni sono state accertate a Termoli (2), Guglionesi, Petacciato e San Martino in Pensilis (1). Attualmente i casi positivi in Molise sono 129.

Invece 9 persone hanno superato il virus a Campobasso (3), Guglionesi (2), Acquaviva, Campomarino, Petacciato e Termoli (1).