31 agosto – 27 contagi e 33 guariti, sale ancora Trivento. Nuovo ricovero

Ieri in Molise non si era registrato alcun contagio (nè guarigioni) bensì una dimissione dall’ospedale

TASSO DI POSITIVITÀ AL 4.1%, 27 CONTAGI IN 15 COMUNI

655 i tamponi molecolari processati nelle ultime 24 ore e di questi 27 hanno dato esito positivo al Sars-Cov-2. Il numero maggiore di nuovi contagiati a Trivento (6) dove ormai sono una trentina i positivi, in particolare giovani. Si registrano poi 4 casi a Campobasso, 3 a Cercemaggiore, 2 a Campodipietra e Frosolone. Ma casi di positività si riscontrano in altri 10 centri del Molise.

SCREENING DI MASSA A SESTO CAMPANO: NEGATIVI TUTTI I 141 TAMPONI

“Lo screening organizzato questo pomeriggio ha dato un responso bellissimo, sono stati eseguiti 141 tamponi, tutti con esito negativi”. Ad annunciarlo il sindaco di Sesto Campano Eustachio Macari dopo lo screening di massa organizzato in seguito alle 19 positività rilevate in paese. “Un’ottima e felice fotografia dell’attuale situazione nel nostro comune.

Ringrazio vivamente, a nome dell’intera amministrazione, tutte le persone che hanno aderito e partecipato all’iniziativa. Un grazie va anche al gruppo locale di protezione civile per la disponibilità e impegno dimostrato”. Quindi l’appello alla popolazione: “Continuiamo ad essere responsabili, manteniamo alta l’attenzione ed evitiamo comportamenti superficiali o peggio sbagliati”.

NUOVO RICOVERO IN INFETTIVE DI UNA PERSONA DI SESTO CAMPANO

Purtroppo va segnalato un nuovo ricovero nel reparto di Malattie Infettive del Cardarelli, in cui i degenti col Covid-19 salgono pertanto a 9. Si tratta di un cittadino di Sesto Campano, dove appunto nei giorni scorsi si sono registrati diversi contagi.

33 GUARITI, ATTUALMENTE POSITIVI IN LIEVE CALO

Alto oggi il numero di guarigioni riportate dal quotidiano bollettino Asrem. Sono 33 e i numeri più alti si riferiscono a Guglionesi (8), Isernia (5), San Martino in Pensilis (4), Campobasso (3) e Venafro (3). Tra nuovi positivi e guariti il numero di attualmente positivi in regione scende leggermente: ora è a 237.

GREEN PASS, NUOVE REGOLE DAL 1 SETTEMBRE

Da domani 1 settembre il green pass diventa obbligatorio per prendere treni ad alta velocità e a lunga percorrenza, per salire su navi e traghetti per il trasporto interregionale e su aerei con tratta nazionale (per l’estero era già previsto) ma anche per seguire le lezioni all’università. Certificazione necessaria inoltre per tutto il personale delle scuole. Per salire sui mezzi adibiti al trasporto pubblico locale e regionale (metro, tram, autobus, treni regionali) invece non sarà necessario avere la certificazione verde.

Dal 1 settembre entrano infatti in vigore le regole previste dal decreto del 6 agosto per quanto riguarda trasporti, scuola e università. Regole che si sommano a quelle già previste finora, come l’obbligo del green pass nei locali al chiuso, nelle piscine e nelle palestre e per entrare allo stadio.

I DATI NAZIONALI

Oggi in Italia sono stati rilevati 5.498 nuovi casi di Sars-Cov-2 ma il tasso di positività è calato all’1.8% (ieri era al 3.9%). Purtroppo è alto il numero di decessi: ben 75. Migliora però la situazione ospedaliere: -4 rispetto a ieri le Terapie Intensive e -12 i ricoveri ordinari per Covid.