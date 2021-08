Ieri in Molise c’erano stati 4 contagi e 18 guariti, 2 ricoveri e 1 dimissione

NESSUN CONTAGIO E NESSUN GUARITO

Stabile la situazione degli attualmente positivi in Molise. Rispetto a ieri non si è registrato alcun contagio così come alcun guarito. I tamponi molecolari processati sono stati 249 ma tutti hanno dato, fortunatamente, esito negativo.

UNA DIMISSIONE, IN 8 IN MALATTIE INFETTIVE

C’è però una buona notizia sul fronte delle ospedalizzazioni: un degente di San Martino in Pensilis è stato dimesso dal reparto di Malattie Infettive in quanto clinicamente guarito. Restano dunque 8 i pazienti ricoverati, tutti nel reparto ordinario. Nessun paziente Covid attualmente si trova in Terapia Intensiva.

MONTENERO, POSITIVO DIPENDENTE COMUNALE. 4 COLLEGHI IN QUARANTENA

IL REPORT DELLA SETTIMANA SCORSA

I DATI NAZIONALI

Oggi in Italia sono stati rilevati 4.257 nuovi contagi, per un tasso di positività in aumento al 3.9%. 53 i decessi e in crescita anche il numero di pazienti ricoverati (+131 nei reparti ordinari e +23 nelle Terapie Intensive).